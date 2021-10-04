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Дэмьен Лиллард назвал величайшего игрока всех времён

Дэмьен Лиллард назвал величайшего игрока всех времён
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард назвал легендарного Майкла Джордана величайшим баскетболистом всех времён. Лиллард высказал своё мнение в «Твиттере», где разгорелся спор по поводу величайшего игрока.

«Майкл Джордан», — кратко выразил своё мнение Лиллард.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

Ранее экс-игрок НБА назвал баскетболиста, который превосходил Майкла Джордана по мастерству.

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