«Парма» проиграла «Бенфике» в Кубке Европы ФИБА

Пермская «Парма» на выезде проиграла лиссабонской «Бенфике» в матче Кубка ФИБА — 83:69 (23:13, 20:20, 26:9, 14:27).



В первой четверти «Бенфика» сумела оформить двузначное преимущество, которое удержала во втором игровом отрезке. В третьей четверти португальский клуб довёл своё превосходство до разгромного, выиграв десятиминутку с разницей +17. В четвёртой четверти «Парма» сумела сократить отставание и в конечном счёте уступила с разницей -14. В составе «Пармы» по 14 очков набрали Марекс Мейерис и Николай Жмако. У «Бенфики» 16 очков записал себе в актив Трэвис Маннингс.



«Парма» одержала одну победу и потерпела одно поражение в двух матчах турнира. В следующем матче Кубка Европы пермский клуб 27 октября примет нидерландский «Ден Босх».