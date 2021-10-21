«Парма» проиграла «Бенфике» в Кубке Европы ФИБА
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Пермская «Парма» на выезде проиграла лиссабонской «Бенфике» в матче Кубка ФИБА — 83:69 (23:13, 20:20, 26:9, 14:27).
В первой четверти «Бенфика» сумела оформить двузначное преимущество, которое удержала во втором игровом отрезке. В третьей четверти португальский клуб довёл своё превосходство до разгромного, выиграв десятиминутку с разницей +17. В четвёртой четверти «Парма» сумела сократить отставание и в конечном счёте уступила с разницей -14. В составе «Пармы» по 14 очков набрали Марекс Мейерис и Николай Жмако. У «Бенфики» 16 очков записал себе в актив Трэвис Маннингс.
«Парма» одержала одну победу и потерпела одно поражение в двух матчах турнира. В следующем матче Кубка Европы пермский клуб 27 октября примет нидерландский «Ден Босх».
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