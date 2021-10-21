Ламело Болл установил новый рекорд НБА

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл записал себе в актив 31 очко, 9 подборов и 7 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерз» (123:122).



Болл стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, покорившим статистику 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в первой игре сезона. Ламело сделал это в возрасте 20 лет и 59 дней. Кроме того, Болл стал третьим самым молодым игроком всех времён, показавшим результативность 30+ очков в матче-открытии. Ранее только Ламар Одом (19 лет и 361 день) и Джон Дрю (20 лет и 18 дней) сумели сделать это в более молодом возрасте, чем разыгрывающий «Хорнетс».

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