Ламело Болл установил новый рекорд НБА
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл записал себе в актив 31 очко, 9 подборов и 7 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерз» (123:122).
Болл стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, покорившим статистику 30+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в первой игре сезона. Ламело сделал это в возрасте 20 лет и 59 дней. Кроме того, Болл стал третьим самым молодым игроком всех времён, показавшим результативность 30+ очков в матче-открытии. Ранее только Ламар Одом (19 лет и 361 день) и Джон Дрю (20 лет и 18 дней) сумели сделать это в более молодом возрасте, чем разыгрывающий «Хорнетс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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