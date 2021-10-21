Шакил О'Нил: Расселл Уэстбрук — ролевой игрок

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил поделился мнением о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.
«Лейкерс» всё ещё нужны ролевые игроки, ведь так? Я рассматриваю Расселла Уэстбрука как ролевого игрока, чертовски хорошего, но он всего лишь ролевой игрок», — цитирует Шакила О'Нила Essentially Sports.
Уэстбрук – рекордсмен в истории НБА по числу трипл-даблов за карьеру (184) и обладатель награды MVP сезона-2016/2017. В прошлом сезоне в составе «Вашингтон Уизардс» Расселл провёл 65 матчей, набирая в среднем 22,2 очка, 11,7 передачи и 11,5 подбора.
В нынешнее межсезонье Уэстбрук стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» — «озёрники» совершили обмен с «Вашингтон Уизардс». Они обменяли Уэстбрука на Кайла Кузму, Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и право выбора на драфте НБА.
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