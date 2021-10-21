Леброн Джеймс отреагировал на развязку напряжённого матча «Нью-Йорк» — «Бостон»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на развязку напряжённого матча «Нью-Йорк» — «Бостон».
«Это дикая игра! „Мэдисон Сквер Гарден“ качается! Люди не смогут завтра встать с постели! Можно концы отдать», — написал Леброн Джеймс в своём «твиттере».
Напомним, в регулярном чемпионате НБА на старте сезона «Нью-Йорк Никс» дома во втором овертайме сумел одержать победу над «Бостон Селтикс» со счётом 138:134.
В составе победителей лучшими на паркете стали Джулиус Рэндл (35 очков, 9 передач и 8 подборов), Эван Фурнье (32 очка) и Ар Джей Барретт (19 очков). У «Селтикс» наиболее результативными в матче были Джейлен Браун (46 очков и 9 подборов), Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов) и Роберт Уильямс (16 очков и 10 подборов).
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