Велимир Перасович и Марио Хезонья объяснили поражение УНИКСа от «Анадолу Эфес» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович и форвард Марио Хезонья поделились мнением после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (68:71).
«Сегодня нам противостояла отличная команда, которая забросила тяжелые мячи. Они выполнили 3–4 сложных трехочковых и реализовали их. В заключительной четверти мы испытывали проблемы в нападении, что и предопределило исход игры», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.
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«Мы улучшили свою игру и определенно должны были победить, но ошибки дорого обошлись нам в поединке против очень опытной команды, которая знает, как выигрывать матчи. Если мы будем продолжать верить и бороться так, как сегодня, то победы придут. Это единственный способ прогрессировать и побеждать на этом уровне», — добавил Хезонья.
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