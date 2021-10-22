Евролига. «Реал» вырвал победу в матче с «Фенербахче», «Милан» выиграл пятый раз подряд

В Евролиге завершились ещё три матча регулярного чемпионата. Ранее было сыграно две встречи: УНИКС проиграл «Анадолу Эфес» (68:71), «Жальгирис» на домашнем льду уступил «Баварии (73:75).



Израильский «Маккаби» переиграл греческий «Панатинаикос», встреча завершилась со счётом 77:73. Лидером по набранным очкам стал лёгкий форвард «Маккаби» Джеймс Нанналли (18 очков).

Итальянский «Милан» на домашнем паркете оказался сильнее французского АСВЕЛ, матч закончился со счётом 73:72. Для «Милана» победа стала пятой подряд в Евролиге. Самым результативным игроком стал защитник гостей Эли Окобо (25 очков).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Реал Мадрид» вырвал победу у турецкого «Фенербахче» на последних секундах, игра завершилась со счётом 70:69. Лёгкий форвард «Реала» Фабьен Козёр набрал 16 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.