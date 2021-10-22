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Евролига. «Реал» вырвал победу в матче с «Фенербахче», «Милан» выиграл пятый раз подряд

Евролига. «Реал» вырвал победу в матче с «Фенербахче», «Милан» выиграл пятый раз подряд
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В Евролиге завершились ещё три матча регулярного чемпионата. Ранее было сыграно две встречи: УНИКС проиграл «Анадолу Эфес» (68:71), «Жальгирис» на домашнем льду уступил «Баварии (73:75).

Израильский «Маккаби» переиграл греческий «Панатинаикос», встреча завершилась со счётом 77:73. Лидером по набранным очкам стал лёгкий форвард «Маккаби» Джеймс Нанналли (18 очков).

Итальянский «Милан» на домашнем паркете оказался сильнее французского АСВЕЛ, матч закончился со счётом 73:72. Для «Милана» победа стала пятой подряд в Евролиге. Самым результативным игроком стал защитник гостей Эли Окобо (25 очков).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

«Реал Мадрид» вырвал победу у турецкого «Фенербахче» на последних секундах, игра завершилась со счётом 70:69. Лёгкий форвард «Реала» Фабьен Козёр набрал 16 очков.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
70 : 69
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр - 16, Эртель - 10, Алосен - 8, Абальде - 7, Фернандес - 6, Ханга - 6, Пуарье - 5, Уильямс-Госс - 5, Тэйлор - 3, Ndiaye - 2, Ябуселе - 2, Цаликис-Вукчевич
Фенербахче: де Коло - 11, Веселы - 10, Полонара - 9, Хенри - 9, Махмутоглу - 7, Букер - 6, Дювериоглу - 5, Шайок - 5, Хазер - 4, Пьерр - 3, Биберович, Гудурич
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
21 октября 2021, четверг. 21:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
73 : 72
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпия Милан: Шилдс - 15, Мелли - 14, Дилэйни - 12, Риччи - 10, Хайнс - 7, Датоме - 6, Родригес - 4, Холл - 3, Митоглу - 2, Грант, Дэниелс, Тарчевски
АСВЕЛ: Окобо - 25, Джонс - 12, Кауди - 6, Осетковски - 6, Гист - 5, Адетокунбо - 4, Фалл - 4, Дьо - 3, Ховард - 3, Лайти - 2, Лякомб - 2, Стразель
Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
21 октября 2021, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
77 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 18, Уилбекин - 16, Деррик Уильямс - 11, Соркин - 9, Эванс - 7, Жижич - 6, Рейнольдс - 6, Калояро - 4, ДиБартоломео, Зив, Лессор, Тейлор
Панатинаикос: Макон - 17, Папапетру - 15, Уайт - 14, Недович - 13, Папаяннис - 6, Каселакис - 3, Феррелл - 3, Эванс - 2, Манцукас, Перри, Сент-Рос, Флойд
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