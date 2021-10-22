Базаревич и Панов отреагировали на уход из сборной России

Сергей Базаревич поделился мнением об уходе с поста главного тренера сборной России по баскетболу, которую возглавлял с 2016 года. Базаревича сменил Зоран Лукич.
«Сборной России – удачи и новых побед. Вместе мы прошли два больших турнира – Евробаскет-2017, Кубок мира – 2019, три успешных отбора. Не хватило Олимпиады, которая стала бы венцом этого путешествия. Благодарен всем трём с лишним десяткам игроков, которые прошли через национальную команду за эти шесть лет, всему тренерскому штабу, медицинскому персоналу, работникам федерации.
Спасибо всем, кто помогал создавать в сборной эту атмосферу – мне кажется, у нас неплохо получилось. Желаю всем удачно продолжать работать на благо российского баскетбола и получать от этого удовольствие», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
Кроме того, Сергей Панов высказался об уходе с должности генерального менеджера сборной.
«Конечно, мы в «Нижнем Новгороде» поддерживаем назначение Лукича. Но сказать, что это большое событие, не могу. Наши игроки в сборной, менеджеры, теперь тренер – это уже рутина для нас. Нет, я свою работу в качестве генменеджера национальной команды не продолжаю, закончил. Вопрос о том, чем кандидат Лукич предпочтительнее кандидата Базаревича, не ко мне», – цитирует Панова «Р-Спорт».
- 22 октября 2021
-
15:44
-
15:16
-
15:08
-
14:08
-
13:40
-
12:59
-
11:50
-
11:22
-
11:16
-
11:06
-
10:41
-
09:40
-
09:35
-
08:50
-
08:40
-
08:34
-
07:52
-
05:47
-
04:56
-
00:10
- 21 октября 2021
-
23:24
-
22:48
-
22:40
-
22:09
-
21:52
-
20:45
-
19:23
-
19:01
-
18:05
-
16:55
-
16:50
-
15:01
-
13:56
-
11:46
-
10:40