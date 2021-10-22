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Шакил О'Нил назвал топ-4 величайших игроков в истории НБА

Шакил О'Нил назвал топ-4 величайших игроков в истории НБА
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Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил в «сториз» своего «инстаграма» разместил забавный пост. Шакил показал изображение горы Рашмор, на котором демонстрируются фотографии четырёх игроков: легендарного Майкла Джордана, пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона, бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта и его собственное.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице mymixtapez в «Инстаграме».

Гора Рашмор известна тем, что в её породе высечен барельеф, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Ранее Шакил О'Нил поделился мнением о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.

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