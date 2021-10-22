ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Олимпиакос» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:82.
Греки сумели чуть лучше проявить себя в начале встречи, поведя в счёте к первому перерыву — 25:20. Однако уже во второй четверти ЦСКА удалось совершить рывок и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 48:38 в пользу московской команды. Третий игровой отрезок остался за гостями паркета, отыгравшими три очка отставания, однако в заключительной четверти ЦСКА удалось довести встречу до уверенной победы, не позволив сопернику отыграться. Итоговый счёт встречи — 88:82 в пользу армейцев.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков. В составе «Олимпиакоса» 32 очка на свой счёт записал Тайлер Дорси.
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