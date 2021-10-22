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ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

ЦСКА обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
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Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл «Олимпиакос» в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 88:82.

Греки сумели чуть лучше проявить себя в начале встречи, поведя в счёте к первому перерыву — 25:20. Однако уже во второй четверти ЦСКА удалось совершить рывок и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 48:38 в пользу московской команды. Третий игровой отрезок остался за гостями паркета, отыгравшими три очка отставания, однако в заключительной четверти ЦСКА удалось довести встречу до уверенной победы, не позволив сопернику отыграться. Итоговый счёт встречи — 88:82 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 29 очков. В составе «Олимпиакоса» 32 очка на свой счёт записал Тайлер Дорси.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
22 октября 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 82
Олимпиакос
Пирей, Греция
ЦСКА: Клайберн - 29, Боломбой - 16, Лундберг - 16, Курбанов - 10, Швед - 10, Хэкетт - 4, Фойгтман - 3, Антонов, Ивлев, Ухов, Фарид, Хоменко
Олимпиакос: Дорси - 32, Жан-Шарль - 11, Везенков - 6, Уолкап - 6, Фалль - 6, Маккиссик - 5, Мартин - 5, Папаниколау - 5, Принтезис - 4, Слукас - 2, Ларенцакис, Лунцис
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