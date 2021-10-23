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Владельцу клуба НБА выдвинут обвинения в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах

Владельцу клуба НБА выдвинут обвинения в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах
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Руководство НБА готовит выдвинуть обвинения против владельца «Финикс Санз» Роберта Сарвера, сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц в своё «твиттере».

Как сообщает источник, Сарвер подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов.

Учитывая то, что у лиги достаточно доказательств, Сарверу грозит отстранение от занимаемой должности.

Подобное уже случалось в 2014 году, когда руководство НБА отстранило владельца «Лос-Анджелес Клипперс» Дональда Стерлинга от баскетбола из-за скандала с расистскими высказываниями. От Стерлинга тогда потребовали продать команду.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Роберт Сарвер настоял на кандидатуре центрового Деандре Эйтона на драфте НБА, несмотря на то, что фронт-офис «Финикс Санз» хотел выбрать защитника Луку Дончича под первым номером.

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