Умопомрачительная передача Серхио Родригеса на Кайла Хайнса — момент тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 5-го тура регулярного чемпионата.

В подборке представлены сокрушительный путбэк-данк защитника «Басконии» Уэйда Болдуина, потрясающий аллей-уп игроков «Баварии» Кори Уолдена и Отелло Хантера, блок-шот форварда «Олимпиакоса» Александра Везенкова на защитнике ЦСКА Иване Ухове, роскошная комбинация баскетболистов «Фенербахче» Нандо Де Коло и Яна Веселы, мощный бросок сверху форварда «Реала» Альберто Абальде, аллей-уп игроков АСВЕЛа Эли Окобо и Костаса Адетокунбо. Лучший момент тура — гениальная передача разыгрывающего «Милана» Серхио Родригеса на центрового Кайла Хайнса.

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