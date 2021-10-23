В «Бостоне» отреагировали на действия Кантера, оскорбившего главу Китая

Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока отреагировал на заявления центрового команды Энеса Кантера. Ранее Кантер назвал главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором».
«Он очень увлечён многими вещами и свободен говорить то, что хочет. Это не входит в полномочия моей работы», — приводит слова Име Удоки Boston.com.
Напомним, в результате высказываний Кантера в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета. Кроме того, в азиатской стране перестанут транслировать матчи с участием «Бостона», что отразится на доходах клуба. Не исключено, что между НБА и Китаем начнётся новый виток конфликта. В 2019 году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, что привело к разрыву связей между лигой и Поднебесной.
НБА потеряла около $ 400 млн прибыли и продолжительное время пыталась вернуть партнёрские отношения с Китаем. В последнее время стороны возобновили сотрудничество, но в меньших объёмах по сравнению с периодом до скандала с Мори.
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