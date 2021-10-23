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В «Бостоне» отреагировали на действия Кантера, оскорбившего главу Китая

В «Бостоне» отреагировали на действия Кантера, оскорбившего главу Китая
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока отреагировал на заявления центрового команды Энеса Кантера. Ранее Кантер назвал главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором».

«Он очень увлечён многими вещами и свободен говорить то, что хочет. Это не входит в полномочия моей работы», — приводит слова Име Удоки Boston.com.

Напомним, в результате высказываний Кантера в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета. Кроме того, в азиатской стране перестанут транслировать матчи с участием «Бостона», что отразится на доходах клуба. Не исключено, что между НБА и Китаем начнётся новый виток конфликта. В 2019 году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, что привело к разрыву связей между лигой и Поднебесной.

НБА потеряла около $ 400 млн прибыли и продолжительное время пыталась вернуть партнёрские отношения с Китаем. В последнее время стороны возобновили сотрудничество, но в меньших объёмах по сравнению с периодом до скандала с Мори.

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