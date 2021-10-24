«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио», «Чикаго» одержал третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 121:111.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (28 очков), Яннис Адетокунбо (21 очко), Джру Холидэй (16 очков) и Пэт Коннотон (16 очков). У «Сан-Антонио» наиболее заметными в матче были Даг Макдермотт (25 очков), Келдон Джонсон (20 очков) и Лонни Уокер (17 очков).

В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 97:82. Эта победа стала для «Чикаго» третьей подряд в трёх матчах на старте сезона. В составе «Буллз» лучшими на паркете были Демар Дерозан (21 очко), Никола Вучевич (15 очков и 19 подборов) и Зак Лавин (14 очков). У «Пистонс» наиболее результативными в игре были Саддик Бэй (20 очков и 16 подборов), Трей Лайлс (12 очков) и Келли Олиник (10 очков).

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Атланта» (101:95), «Индиана» – «Майами» (102:91, ОТ), «Торонто» – «Даллас» (95:103), «Миннесота» – «Нью-Орлеан» (96:89).