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«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио», «Чикаго» одержал третью победу подряд

«Милуоки» обыграл «Сан-Антонио», «Чикаго» одержал третью победу подряд
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 121:111.

В составе победителей лучшими на площадке были Крис Миддлтон (28 очков), Яннис Адетокунбо (21 очко), Джру Холидэй (16 очков) и Пэт Коннотон (16 очков). У «Сан-Антонио» наиболее заметными в матче были Даг Макдермотт (25 очков), Келдон Джонсон (20 очков) и Лонни Уокер (17 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
111 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 25, Джонсон - 20, Уокер - 17, Уайт - 14, Мюррей - 10, Пёлтль - 10, Васселл - 4, Ойбанкс - 4, Форбс - 3, Primo - 2, Джонс - 2, Landale, Wieskamp, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Янг
Милуоки Бакс: Миддлтон - 28, Адетокунбо - 21, Коннотон - 16, Холидэй - 16, Хилл - 15, Аллен - 10, Нвора - 7, Адетокунбо - 4, Робинсон - 4, Kalaitzakis, Mamukelashvili, Дивинченцо, Лопес, Оджелей, Портис, Худ

В другом матче игрового дня «Чикаго Буллз» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 97:82. Эта победа стала для «Чикаго» третьей подряд в трёх матчах на старте сезона. В составе «Буллз» лучшими на паркете были Демар Дерозан (21 очко), Никола Вучевич (15 очков и 19 подборов) и Зак Лавин (14 очков). У «Пистонс» наиболее результативными в игре были Саддик Бэй (20 очков и 16 подборов), Трей Лайлс (12 очков) и Келли Олиник (10 очков).

НБА - регулярный чемпионат
24 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
97 : 82
Детройт Пистонс
Детройт
Чикаго Буллз: Дерозан - 21, Вучевич - 15, Лавин - 14, Болл - 13, Карузо - 12, Грин - 10, Уильямс - 9, Dosunmu - 2, Браун - 1, Simonovic, Брэдли, Джонс, Джонсон, Дотсон, Кук, Томас, Уайт
Детройт Пистонс: Бей - 20, Лайлз - 12, Олиник - 10, Грант - 9, Стюарт - 6, Джексон - 5, Джозеф - 5, Джексон - 4, Диалло - 4, Garza - 3, Ли - 2, Хейз - 2, Cunningham, Livers, Pickett, Smith, Макгрудер

Также в НБА прошли ещё четыре матча: «Кливленд» – «Атланта» (101:95), «Индиана» – «Майами» (102:91, ОТ), «Торонто» – «Даллас» (95:103), «Миннесота» – «Нью-Орлеан» (96:89).

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