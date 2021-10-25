Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 в истории НБА после отказа от вакцинации

Звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга могли убрать из списка топ-75 игроков в истории НБА после его отказа от вакцинации. Напомним, Ирвинг наотрез отказался делать прививку и теперь должен пропустить целый сезон — клуб отстранил баскетболиста от тренировок и матчей.
Согласно расследованию одного из пользователей «Твиттера», Ирвинг изначально был включён в топ-75, о чём свидетельствуют несколько заготовленных статей и видеороликов, которые потом были удалены НБА.
Хотя здесь могут быть и другие объяснения, большинство фанатов поддерживают версию, что Ирвинг был исключён из списка именно из-за своей позиции по вакцинации.
Ранее стало известно, чем занимается Ирвинг после отстранения «Бруклином» на неопределённый срок. Оказалось, что Кайри проводит время за игрой в американский футбол.
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