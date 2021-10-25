Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 в истории НБА после отказа от вакцинации

Кайри Ирвинга могли убрать из топ-75 в истории НБА после отказа от вакцинации
Комментарии

Звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга могли убрать из списка топ-75 игроков в истории НБА после его отказа от вакцинации. Напомним, Ирвинг наотрез отказался делать прививку и теперь должен пропустить целый сезон — клуб отстранил баскетболиста от тренировок и матчей.

Согласно расследованию одного из пользователей «Твиттера», Ирвинг изначально был включён в топ-75, о чём свидетельствуют несколько заготовленных статей и видеороликов, которые потом были удалены НБА.

Хотя здесь могут быть и другие объяснения, большинство фанатов поддерживают версию, что Ирвинг был исключён из списка именно из-за своей позиции по вакцинации.

Ранее стало известно, чем занимается Ирвинг после отстранения «Бруклином» на неопределённый срок. Оказалось, что Кайри проводит время за игрой в американский футбол.

Новость по теме
TMZ узнал, чем занимается Кайри Ирвинг после отстранения из «Бруклина»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021