Стив Нэш категорично отреагировал на введение новых правил в НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш раскритиковал новые правила НБА после проигранного матча с «Шарлотт Хорнетс» (95:111). Специалист подчеркнул, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера и судьи не свистят фолы на нём.



«НБА изменила правила и несправедливо выставляет Хардена в качестве некоего „парня с обложки“, который является примером. Несколько раз на нём точно были фолы, но судьи не свистели, демонстрируя тем самым „работу“ новых правил. Я понимаю, что существует определённая граница, но в некоторых моментах точно были нарушения.



Однако Джеймсу надо продолжать в том же духе. Пусть он вновь и вновь идёт под кольцо, потому что на нём всё равно нарушают правила», — цитирует Нэша CBC.

Новость по теме Джеймс Харден: нововедение НБА касается определённых игроков, а не правил