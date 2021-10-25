Стив Нэш категорично отреагировал на введение новых правил в НБА
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш раскритиковал новые правила НБА после проигранного матча с «Шарлотт Хорнетс» (95:111). Специалист подчеркнул, что НБА выставляет Джеймса Хардена в качестве показательного примера и судьи не свистят фолы на нём.
«НБА изменила правила и несправедливо выставляет Хардена в качестве некоего „парня с обложки“, который является примером. Несколько раз на нём точно были фолы, но судьи не свистели, демонстрируя тем самым „работу“ новых правил. Я понимаю, что существует определённая граница, но в некоторых моментах точно были нарушения.
Однако Джеймсу надо продолжать в том же духе. Пусть он вновь и вновь идёт под кольцо, потому что на нём всё равно нарушают правила», — цитирует Нэша CBC.
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