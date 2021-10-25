Джеймс Харден: нововедение НБА касается определённых игроков, а не правил

Звезда «Бруклин Нетс» Джеймс Харден после поражения в матче с «Шарлотт Хорнетс» (95:111) поделился мнением об изменениях в правилах НБА.



«Нововедение НБА касается определённых игроков, а не правил. Некоторые действия сегодня были явным нарушением правил, но их не засчитали. В конце концов, баскетбол должен оставаться баскетболом. Если мы видим фол, он должен считаться фолом. Это очень просто.



Я не из тех, кто будет жаловаться. Я просто спрашиваю у судей, почему они не фиксируют фол, если я его вижу. Иногда мне кажется, что в отношении меня всё уже предопределено, будто на мне есть какое-то клеймо, что я хочу получать на себе фолы. Но я просто прошу судей говорить то, что они видят», — цитирует Хардена Sports Illustrated.