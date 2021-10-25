Расселл Уэстбрук появился в новом неоднозначном наряде на матч НБА

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Рассел Уэстбрук перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» появился в необычном наряде.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 121:118. В составе «Лейкерс» лучшими на паркете были Кармело Энтони (28 очков), Энтони Дэвис (22 очка), Леброн Джеймс (19 очков) и Расселл Уэстбрук (13 очков и 13 передач). У «Мемфиса» наиболее заметными в игре были Джа Морант (40 очков и 10 передач), Десмонд Бэйн (17 очков) и Стивен Адамс (14 очков и 16 подборов).
Для «Лейкерс» эта победа стала первой в нынешнем сезоне — «озёрники» начали регулярный чемпионат с двух поражений.
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