Эксперт: игроки НБА не уважают Леброна. Никто не осмелился бы так говорить с Джорданом

Спортивный колумнист Скип Бэйлесс прокомментировал конфликт, возникший между защитником «Финикс Санз» Кэмероном Пэйном и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Ярчайшая демонстрация того, что игроки не уважают Леброна. Никто не осмелился бы так говорить с Майклом Джорданом.



Да и сам Джордан в своё время отреагировал бы иначе: он бы просто усмехнулся и сказал, что в следующем же игровом эпизоде расставит всё по своим местам. И вплоть до самой финальной сирены он бы кошмарил этого Пэйна. До самого конца матча. Да, Джордана в то время боялись все», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.

Напомним, «Лейкерс» начали сезон с двух поражений и лишь в третьем матче регулярного чемпионата сумели одержать победу (121:118 в игре с «Мемфисом»).