Леброн Джеймс — сопернику: полтора года назад ты сидел дома, а теперь у тебя срывает крышу

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс жёстко ответил на трэш-ток защитника «Финикс Санз» Кэмерона Пэйна во время матча регулярного чемпионата НБА.



«Не зазнавайся, полтора года назад ты сидел дома, а теперь у тебя срывает крышу», — сказал Леброн Джеймс Пэйну со скамейки запасных.



Встреча завершилась победой «Финикса» со счётом 115:105.



Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков и совершивший 2 подбора и 5 передач. Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс разыгрывающий Крис Пол, отметившийся дабл-даблом из 23 очков, 5 подборов и 14 передач.



«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел второе домашнее поражение кряду. В первой игре сезона он уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (114:121).