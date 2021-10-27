«Монако» подписал игрока, набиравшего двузначную результативность в НБА

Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон продолжит карьеру в «Монако». Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Маттео Андреани, монегаски уже согласовали контракт с 25-летним американцем. Контракт рассчитан до конца сезона-21/22.
В начале августа Бэйкон стал свободным агентом после отчисления из «Орландо Мэджик». В прошлом сезоне игрок принял участие в 72 матчах НБА (50 — в стартовой пятерке), набирая в среднем по 10,9 очка, 3,1 подбора и 1,3 передачи.
Бэйкон был выбран на драфте 2017 года под 40-м номером. Первые три сезона защитника прошли в «Шарлотт». В нынешнем сезоне Евролиги «Монако» после шести матчей с 9 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице. Следующий матч в турнире монегаски проведут дома 29 октября с московским ЦСКА.
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