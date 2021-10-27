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«Юта» обыграла «Денвер» благодаря дабл-даблу Гобера, у «Джаз» третья победа подряд

«Юта» обыграла «Денвер» благодаря дабл-даблу Гобера, у «Джаз» третья победа подряд
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Денвер Наггетс» со счётом 122:110.

В составе победителей лучшими на площадке были^ оформивший дабл-дабл Руди Гобер (23 очка и 16 подборов), Донован Митчелл (22 очка) и Джордан Кларксон (19 очков). У «Денвера» наиболее результативными в матче были Никола Йокич (24 очка), Уилл Бартон (21 очко) и Аарон Гордон (20 очков).

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2021, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Гобер - 23, Митчелл - 22, Кларксон - 19, Богданович - 15, Конли - 15, Инглс - 13, Уайтсайд - 10, О'Нил - 5, Butler, Fitts, Азубуике, Гэй, Они, Пэскелл, Форрест, Хьюз
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Бартон - 21, Гордон - 20, Моррис - 19, Портер - 13, Грин - 8, Кампаццо - 3, Дозьер - 2, Cornelie, Hyland, Бол, Грин, Маррей, Ннаджи, Риверс, Ховард, Чанчар

Эта победа стала для «Джаз» третьей подряд в трёх встречах. Следующий матч в чемпионате «Юта» проведёт на выезде 29 октября с «Хьюстон Рокетс», а «Денвер» 30 октября дома примет «Даллас Маверикс».

Ранее в НБА прошли ещё четыре матча: «Нью-Йорк» – «Филадельфия» (112:99), «Оклахома» – «Голден Стэйт» (98:106), «Даллас» – «Хьюстон» (116:106), «Сан-Антонио» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:125, ОТ).

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