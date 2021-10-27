«Юта» обыграла «Денвер» благодаря дабл-даблу Гобера, у «Джаз» третья победа подряд

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Денвер Наггетс» со счётом 122:110.
В составе победителей лучшими на площадке были^ оформивший дабл-дабл Руди Гобер (23 очка и 16 подборов), Донован Митчелл (22 очка) и Джордан Кларксон (19 очков). У «Денвера» наиболее результативными в матче были Никола Йокич (24 очка), Уилл Бартон (21 очко) и Аарон Гордон (20 очков).
Эта победа стала для «Джаз» третьей подряд в трёх встречах. Следующий матч в чемпионате «Юта» проведёт на выезде 29 октября с «Хьюстон Рокетс», а «Денвер» 30 октября дома примет «Даллас Маверикс».
Ранее в НБА прошли ещё четыре матча: «Нью-Йорк» – «Филадельфия» (112:99), «Оклахома» – «Голден Стэйт» (98:106), «Даллас» – «Хьюстон» (116:106), «Сан-Антонио» – «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:125, ОТ).
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