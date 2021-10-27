Майк Джеймс обратился к Евролиге после провального матча за «Монако»

Защитник «Монако» Майк Джеймс после матча 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды» (70:62) раскритиковал стиль судейства в турнире. Американский баскетболист набрал 8 очков (1/3 двухочковых, 2/8 трехочковых) и ни разу не становился на линию штрафных, хотя считает что соперники применяли против него грубые приёмы.
«Евролига, я приземлялся на ноги соперников при исполнении трехочковых в двух последних матчах. Давайте не будем допускать подобного», — приводит слова Джеймса «Твиттер» Basket News.
«Монако» — «Црвена Звезда» 70:62 (21:12, 20:24, 15:17, 14:9)
М: Альфа Диалло 19 + 7 подборов, Донатас Мотеюнас 14 + 8 подборов, Данило Анджушич 12, Донта Холл 9, Майк Джеймс 8
Ц: Нейт Уолтерс 18, Никола Калинич 14, Огнен Кузмич 10 + 7 подборов
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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