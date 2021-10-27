«Фенербахче» выступил с резким обращением к Евролиге

«Фенербахче» выразил протест Евролиге из-за судейства в матчах с участием команды. Турецкий клуб начал сезон с двух побед и четырёх поражений. Недовольство «Фенербахче» вызывают решения арбитров в матчах с «Барселоной» (74:76), «Панатинаикосом» (87:91) и «Реалом» (69:70).



«Наша команда является одним из самых значимых участников Евролиги с 2006 года. Мы являемся командой с лицензией А. Нами соблюдались принципы организации даже тогда, когда исходы матчей зависели от решений судей.



Однако количество ошибок арбитров в этом сезоне заметно выросло, и клуб считает это неприемлемым. Исход трёх недавних матчей «Фенербахче» в Евролиге определили решения судьи, принятые в критический момент игры. Часто они противоречат тем, что принимались в играх до этого. Мы знаем, что Евролига уже приносила официальные извинения командам за ошибки арбитров.



«Фенербахче» является одной из главных баскетбольных организаций в Европе, одной из самых богатых, конкурентоспособных и продвинутых в Евролиге. Клуб остаётся одним из главных партнёров Евролиги, но при этом не собирается мириться с несправедливым судейством», – гласит сообщение клуба на официальном сайте.