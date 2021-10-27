В «Лейкерс» отреагировали на новую травму Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал травму, полученную лидером команды Леброном Джеймсом в матче с «Мемфис Гриззлиз» (121:118). Во второй четверти Леброн столкнулся с Десмондом Бэйном, после чего провёл несколько минут на скамейке, но вскоре вернулся на паркет.



«Та же лодыжка. Другое место. Другая травма. Его статус — »со дня на день", завтра его ждёт новое обследование, чтобы выявить причину болевых ощущений, после чего будет принято решение", — цитирует Фрэнка Вогеля MSN.



Напомним, в прошлом сезоне Леброн пропустил больше двадцати матчей из-за серьёзной травмы. Тогда на правую ногу Джеймса упал Соломон Хилл.



«Лейкерс» без Леброна Джеймса уже одержали победу «Сан-Антонио Спёрс». Матч завершился в овертайме со счётом 125:121.