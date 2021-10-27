Джей Джей Редик определился с работой после завершения карьеры в НБА

Стало известно, кем будет работать знаменитый баскетболист Джей Джей Редик, несколько дней назад объявивший о завершении карьеры. Один из лучших снайперов в истории НБА станет экспертом на телеканале ESPN.
Первый эфир Редика запланирован на 3 ноября, он будет работать на матче «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс». Бывший баскетболист будет трудиться не только на конкретных играх, но и примет участие в различных передачах.
В общей сложности Редик провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, выступая за «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Редик принял участие в 940 играх регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи при точности трёхочковых 41,5%.
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