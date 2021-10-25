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Джей Джей Редик назвал современную версию Коби Брайанта среди игроков НБА

Джей Джей Редик назвал современную версию Коби Брайанта среди игроков НБА
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Бывший баскетболист НБА Джей Джей Редик считает, что баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант является современной версией Коби Брайанта в НБА.

«Нападения Коби Брайанта было своего рода упражнением в осознании тщетности действий. Невозможно было сделать хоть что-то в защите, чтобы остановить его. Он либо забивал мяч в кольцо, либо промахивался. Мне кажется, что Кевин Дюрант — современная версия Коби. Мало что можно сделать, чтобы его остановить. У него есть всё необходимое, чтобы делать на паркете всё, что он хочет», — сказал Джей Джей Редик в эфире своего подкаста.

В общей сложности Джей Джей Редик провёл в Национальной баскетбольной ассоциации 15 сезонов, выступая за «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Редик принял участие в 940 играх регулярного чемпионата, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 2,0 передачи при точности трёхочковых 41,5%. Редик — один из самых эффективных трехочковых шутеров НБА. Он реализовал 1950 бросков из-за дуги и занимает 15-е место в истории лиги по данному показателю.

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