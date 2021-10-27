Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА в матче с АСВЕЛом
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча шестого тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (68:70), в котором прервалась четырёхматчевая победная серия команды.
«Концовка игры могла сложиться иначе. Мы вернулись и сыграли лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой менталитет, у нас был другой подход к игре. Вот почему мы перехватили инициативу. АСВЕЛу удалось добиться победы за счёт активности — несколько штрафных, несколько созданных хороших возможностей для броска и правильных решений в обороне. Нельзя было позволять сильному скореру вроде Эли Окобо бросать с левой руки. Вероятно, это основной момент, который мы должны проанализировать», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.
Комментарии
- 27 октября 2021
-
23:56
-
23:48
-
23:20
-
22:52
-
21:52
-
21:35
-
20:48
-
20:11
-
20:07
-
18:47
-
17:52
-
16:44
-
15:28
-
14:46
-
13:42
-
12:58
-
11:54
-
10:44
-
10:40
-
09:35
-
09:00
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:07
-
07:22
-
06:30
-
04:58
-
00:03
- 26 октября 2021
-
23:57
-
21:01
-
20:25
-
19:49
-
19:39
-
17:32
Партнерский контент