Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА в матче с АСВЕЛом

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча шестого тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (68:70), в котором прервалась четырёхматчевая победная серия команды.

«Концовка игры могла сложиться иначе. Мы вернулись и сыграли лучше в третьей четверти. Было очевидно, что мы изменили свой менталитет, у нас был другой подход к игре. Вот почему мы перехватили инициативу. АСВЕЛу удалось добиться победы за счёт активности — несколько штрафных, несколько созданных хороших возможностей для броска и правильных решений в обороне. Нельзя было позволять сильному скореру вроде Эли Окобо бросать с левой руки. Вероятно, это основной момент, который мы должны проанализировать», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.