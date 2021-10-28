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«Майами» на выезде победил «Бруклин». «Бостон» уступил «Вашингтону»

«Майами» на выезде победил «Бруклин». «Бостон» уступил «Вашингтону»
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В НБА завершились сразу несколько ярких встреч игрового дня регулярного чемпионата. Так, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч, в котором «Бруклин Нетс» принимал на своём паркете «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 106:93.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс Джимми Батлер, отметившийся дабл-даблом из 17 очков, 14 подборов и 7 передач. Наиболее результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант – 25 очков, 11 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 106
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Дюрант - 25, Харрис - 15, Харден - 14, Браун - 12, Миллсэп - 7, Гриффин - 6, Олдридж - 6, Бембри - 4, Миллз - 4, Duke Jr, Edwards, Sharpe, Thomas, Джонсон, Ирвинг, Картер, Клэкстон
Майами Хит: Адебайо - 24, Батлер - 17, Такер - 15, Дедмон - 14, Хироу - 14, Лоури - 9, Робинсон - 6, Страс - 3, Мартин - 2, Моррис - 2, Garrett, Винсент, Окпала, Оладипо, Хаслем, Юртсевен

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» дома уступил «Вашингтон Уизардс» — 107:116. В составе гостей дабл-дабл оформил Монтрезл Харрелл – 25 очков, 11 подборов и 1 передач, он стал самым результативным игроком матча.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 116
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Шрёдер - 22, Хорфорд - 16, Браун - 13, Уильямс - 13, Паркер - 7, Смарт - 7, Уильямс - 6, Кантер, Лэнгфорд, Несмит, Притчард, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Вашингтон Уизардс: Харрелл - 25, Динвидди - 22, Бил - 17, Кузма - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Холидей - 9, Авдия - 8, Дав. Бертанс - 7, Гэффорд - 3, Kispert - 2, Ayayi, Todd, Брайант, Гилл, Нето, Уинстон, Хатимура

В других матчах «Орландо Мэджик» дома проиграл «Шарлотт Хорнетс» (111:120), «Атланта Хоукс» на выезде переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (102:99), а «Торонто Рэпторс» крупно победил «Индиану Пэйсерс» (118:100).

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
111 : 120
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Энтони - 24, Картер - 20, Росс - 18, Wagner - 15, Бамба - 14, Suggs - 8, Харрис - 8, Вагнер - 4, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Мюлдер, Океке, Фульц, Хэмптон
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 31, Хэйворд - 24, Макдэниелс - 16, Пламли - 14, Мартин - 12, Смит - 8, Болл - 7, Ричардс - 4, Убре - 4, Bouknight, Jones, Kulboka, Lewis, Thor, Вашингтон, Кэри, Розир
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Орлеан Пеликанс: Грэм - 21, Ингрэм - 20, Валанчюнас - 16, Jones - 8, Murphy III - 8, Хэйс - 8, Александер-Уолкер - 6, Льюис - 6, Темпл - 6, Alvarado, Hommes, Louzada Silva, Маршалл, Саторански, Уильямсон, Харт, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 31, Коллинс - 16, Хантер - 13, Богданович - 12, Галлинари - 9, Райт - 7, Капела - 5, Реддиш - 5, Дьенг - 2, Хаертер - 2, Джонсон, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Оконгву, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
118 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 26, Ануноби - 25, Barnes - 18, Трент-мл. - 12, Banton - 10, Ачиува - 10, Михайлюк - 7, Берч - 5, Буше - 5, Champagnie, Johnson, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Деккер, Сиакам, Флинн
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 18, Duarte - 14, Лэмб - 12, Тёрнер - 10, Сабонис - 9, Крэйг - 8, Макконнелл - 8, Уонамэйкер - 8, Бриссетт - 6, Холидэй - 3, Jackson - 2, Битадзе - 2, Jarreau, Washington Jr., ЛеВерт, Мартин, Уоррен
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