«Майами» на выезде победил «Бруклин». «Бостон» уступил «Вашингтону»

В НБА завершились сразу несколько ярких встреч игрового дня регулярного чемпионата. Так, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч, в котором «Бруклин Нетс» принимал на своём паркете «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 106:93.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внёс Джимми Батлер, отметившийся дабл-даблом из 17 очков, 14 подборов и 7 передач. Наиболее результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант – 25 очков, 11 подборов и 2 передачи.

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» дома уступил «Вашингтон Уизардс» — 107:116. В составе гостей дабл-дабл оформил Монтрезл Харрелл – 25 очков, 11 подборов и 1 передач, он стал самым результативным игроком матча.

В других матчах «Орландо Мэджик» дома проиграл «Шарлотт Хорнетс» (111:120), «Атланта Хоукс» на выезде переиграла «Нью-Орлеан Пеликанс» (102:99), а «Торонто Рэпторс» крупно победил «Индиану Пэйсерс» (118:100).