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«Сакраменто» с сиреной вырвал победу в Финиксе, «Клипперс» уступили «Кливленду»

«Сакраменто» с сиреной вырвал победу в Финиксе, «Клипперс» уступили «Кливленду»
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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 116:96.

В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (25 очков), Дэмьен Лиллард (20 очков и 10 передач), Юсуф Нуркич (17 очков и 8 подборов) и Анферни Саймонс (17 очков). У «Мемфиса» наиболее результативными в игре были Десмонд Бейн (19 очков), Джа Морант (17 очков, 10 передач и 9 подборов) и Тайас Джонс (8 очков).

В другом матче игрового дня «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 92:79. В составе «Кливленда» лучшими на паркете были Коллин Секстон (26 очков), Дариус Гарлэнд (16 очков) и Рики Рубио (15 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в игре стали Николя Батюм (16 очков), Реджи Джексон (16 очков) и Пол Джордж (12 очков и 10 подборов).

В ещё одном матче дня «Саркаменто Кингз» на выезде обыграл «Финикс Санз» благодаря попаданию форварда Харрисона Барнса с финальной сиреной.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
107 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 31, Эйтон - 21, Бриджес - 15, Краудер - 10, Пэйтон - 10, Макги - 7, Пол - 6, Шамет - 4, Надер - 2, Джонсон - 1, Wainright, Камински, Пэйн, Смит, Хатчинсон, Шарич
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Барнс - 22, Фокс - 18, Халибёртон - 15, Холмс - 12, Лень - 10, Mitchell - 5, Харклесс - 2, Queta, Багли III, Вудард, Джонс, Дэвис, Кинг, Мету, Рэмси, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 96
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 25, Лиллард - 20, Нуркич - 17, Саймонс - 17, Зеллер - 10, Литтл - 9, Нэнс - 8, Смит - 5, Ковингтон - 3, Brown - 2, Watford, Блевинс, Маклемор, Пауэлл, Снелл, Эллеби
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 19, Морант - 17, Джонс - 8, Aldama - 7, Джексон - 7, Кончар - 7, Андерсон - 6, Кларк - 6, Меррилл - 6, Williams - 5, Адамс - 4, Тиллман - 3, Калвер - 1, Pons, Брукс, Мелтон, Тийе
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2021, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
79 : 92
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 16, Джексон - 16, Джордж - 12, Зубац - 11, Мэнн - 7, Бледсо - 6, Кеннард - 6, Уинслоу - 3, Хартенштайн - 2, Boston Jr., Johnson, Preston, Ибака, Коффи, Леонард, Моррис, Скрабб
Кливленд Кавальерс: Секстон - 26, Гарлэнд - 16, Рубио - 15, Mobley - 12, Лав - 10, Маркканен - 7, Аллен - 4, Стивенс - 2, Nembhard, Pangos, Валентайн, Дэвис, Окоро, Осман, Уиндлер, Уэйд, Фалль
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