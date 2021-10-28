«Сакраменто» с сиреной вырвал победу в Финиксе, «Клипперс» уступили «Кливленду»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» дома обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 116:96.

В составе победителей лучшими на площадке были Си Джей Макколлум (25 очков), Дэмьен Лиллард (20 очков и 10 передач), Юсуф Нуркич (17 очков и 8 подборов) и Анферни Саймонс (17 очков). У «Мемфиса» наиболее результативными в игре были Десмонд Бейн (19 очков), Джа Морант (17 очков, 10 передач и 9 подборов) и Тайас Джонс (8 очков).

В другом матче игрового дня «Кливленд Кавальерс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 92:79. В составе «Кливленда» лучшими на паркете были Коллин Секстон (26 очков), Дариус Гарлэнд (16 очков) и Рики Рубио (15 очков). У «Клипперс» наиболее заметными в игре стали Николя Батюм (16 очков), Реджи Джексон (16 очков) и Пол Джордж (12 очков и 10 подборов).

В ещё одном матче дня «Саркаменто Кингз» на выезде обыграл «Финикс Санз» благодаря попаданию форварда Харрисона Барнса с финальной сиреной.

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