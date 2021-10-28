«Лейкерс» установили антирекорд последних 25 лет

«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Оклахома-Сити Тандер» (115:123) в матче регулярного чемпионата НБА.



«Лейкерс» впервые за последние 25 лет потерпели поражение, владея преимуществом 25+ очков по ходу встречи. «Лос-Анджелес» лидировал с разницей +26 во второй четверти. «Лейкерс» выиграли 230 из 230 предыдущих матчей, когда опережали соперника на 25+ очков…

В составе победителей лучшими на площадке были Шей Гилджес-Александер (27 очков и 9 подборов), Дариус Базли (20 очков), Джош Гидди (18 очков и 10 передач). У «Лейкерс» наиболее результативными в матче были Энтони Дэвис (30 очков), оформивший трипл-дабл Расселл Уэстбрук (20 очков, 14 подборов и 13 передач) и Кармело Энтони (13 очков). Леброн Джеймс участия в матче не принимал.