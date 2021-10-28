«Анадолу Эфес» установил антирекорд Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» разгромно проиграл «Панатинаикосу» (69:95) в матче 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий клуб потерпел пятое поражение в шести первых турах. Это худший старт в истории Евролиги для действующего победителя турнира по итогам шести матчей.

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Напомним, «Анадолу Эфес» в стартовом матче регулярного чемпионата потерпел поражение от мадридского «Реала», за которым последовали поражения от ЦСКА, АСВЕЛа и «Милана». В пятом туре «Анадолу Эфес» с трудом справился с казанским УНИКСом, а накануне проиграл «Панатинаикосу». В седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб сыграет на домашней площадке с «Жальгирисом». Встреча состоится 29 октября.