Гомельский отреагировал на мнение о бесполезности Кеннета Фарида для ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, насколько полезен для ЦСКА недавно подписанный баскетболист Кеннет Фарид, учитывая его неудачное начало выступлений в московском клубе.
«Ему требуется время, чтобы восстановить игровые кондиции. А пригодиться он может», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
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