Блестящие пасы Майка Джеймса и зверский данк Адетокунбо — в топ-10 моментов тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 7-го тура регулярного чемпионата.
В подборку вошли две эффектные результативные передачи защитника «Монако» Майка Джеймса в матче против своей бывшей команды ЦСКА, мощные блок-шоты «больших» «Зенита» Алекса Пойтресса и Джордана Мики, хладнокровный победный бросок разыгрывающего «Олимпиакоса» Костаса Слукаса на последних секундах встречи с «Фенербахче», потрясающий аллей-уп баскетболистов «Црвены Звезды» Нэйта Уолтерса и Огнена Добрича, эффектная комбинация игроков «Альбы» Люка Сикмы и Мальте Делоу. Лучший момент тура — сокрушительный данк форварда АСВЕЛа Костаса Адетокунбо.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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