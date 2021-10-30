Шакил О'Нил высказался о стычке Ховарда и Дэвиса, которых пришлось разнимать во время игры

Легендарный баскетболист Шакил О’Нил дал комментарий по поводу стычки игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайта Ховарда и Энтони Дэвиса. Инцидент случился во время матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (105:115).

«Нет, это не большая проблема. Просто что-то произошло на площадке — но ничего страшного. Если хочешь что-то сделать, делай, но не стоит связываться с Дэвисом и Леброном… Ты либо водитель автобуса, либо пассажир. Если ты едешь в автобусе, у тебя нет права голоса. Сейчас он ролевой игрок, а не просто какой-то парень», — приводит слова О’Нила Essentially Sports.

Напомним, сегодня ночью в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 113:101.