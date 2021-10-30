Джей Джей Редик: большинство баскетболистов НБА 50-70-х не смогли бы играть в лиге сегодня

Знаменитый баскетболист Джей Джей Редик высказался по поводу баскетболистов НБА, которые выступали в лиге в прошлом веке.

«Я пытался найти золотую середину, признавая их величие в их эпоху. Но одна из моих любимых вещей, сказанных игроком, это слова Остина Риверса о том, что если бы он играл против Боба Кузи, то был бы в Зале славы.



Старики постоянно говорят о том, что нынешнее поколение не смогло бы играть в их эпоху. Но я скажу вот что: большинство действующих игроков НБА смогли бы играть в любой эпохе лиги. Большинство игроков НБА 50-х, 60-х, начала 70-х не могли бы играть в сегодняшней НБА. Я думаю, это реальность. Конечно, у вас есть Оскар Робертсон, Джерри Уэст, Билл Рассел, Уилт Чемберлен.



Я не хочу быть тем парнем через 10 или 20 лет, который будет обсирать игроков 2044 года… Я понимаю, что игра всегда развивается. Я смотрю эти видеозаписи с детьми, которым 12 лет, и у них дриблинг как у Кайри, они забивают трёхи со стэпбэка, и я думаю, что через 10-20 лет игра будет выглядеть совершенно по-другому, навыки будут совершенно другими. И знаете что? Они будут лучше, чем мы. Это просто реальность. Так устроена игра. Она развивается. Она становится лучше», — приводит слова Редика