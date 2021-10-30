Защитник «Монако» Майк Джеймс отреагировал на провал Джеймса Хардена и Дэмьена Лилларда на старте сезона НБА.
«Когда Борода снова начнёт играть как сумасшедший, надеюсь, критики сохранят свою энергию ради этого парня. Лиллард? После пяти игр в НБА вы ведёте себя так, будто они окончательно выпали из игры или что-то в этом роде», — написал в своём «твиттере» Джеймс.
Напомним, в первых пяти матчах регулярного чемпионата НБА «Бруклин» одержал всего лишь две победы. Сам Джеймс набирает в среднем 16,6 очка за игру, а его процент попаданий с игры упал до значения 35,9 (33,3 из-за дуги).
Статистические показатели Лилларда тоже снизились — он набирает 17,7 очка, 8,0 передачи, 3,2 подбора, 33% с игры и 17% из-за дуги против 28,7 очка, 39,1% из-за дуги в прошлом сезоне.
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