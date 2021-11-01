«Даллас» обыграл «Сакраменто», у Дончича дабл-дабл

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:99.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. Тим Хардуэй-младший, набрал 16 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл, набрав 22 очка и сделав 13 подборов. Харрисон Барнс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Даллас» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Сакраменто» потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем туре «Даллас» встретится с «Майами», а «Юта» сыграет с «Сакраменто».