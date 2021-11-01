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«Даллас» обыграл «Сакраменто», у Дончича дабл-дабл

«Даллас» обыграл «Сакраменто», у Дончича дабл-дабл
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:99.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. Тим Хардуэй-младший, набрал 16 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Ричаун Холмс, оформивший дабл-дабл, набрав 22 очка и сделав 13 подборов. Харрисон Барнс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

«Даллас» одержал четвёртую победу за последние пять игр. «Сакраменто» потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем туре «Даллас» встретится с «Майами», а «Юта» сыграет с «Сакраменто».

НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
105 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Хардуэй-младший - 16, Финни-Смит - 13, Нтиликина - 12, Пауэлл - 12, Брансон - 8, Баллок - 7, Клебер - 7, Коли-Стайн - 4, Браун - 3, Браун, Бёрк, Грин, Маклафлин, Марьянович, Оморуи, Порзингис
Сакраменто Кингз: Холмс - 22, Барнс - 15, Фокс - 14, Халибёртон - 14, Томпсон - 13, Хилд - 11, Митчелл - 6, Дэвис - 2, Харклесс - 2, Багли III, Вудард, Джонс, Кета, Кинг, Лень, Мету, Рэмси
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