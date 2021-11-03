Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА в составе «Кливленда» попал в аварию, разбив Rolls Royce за $ 357 тыс.

Чемпион НБА в составе «Кливленда» попал в аварию, разбив Rolls Royce за $ 357 тыс.
Комментарии

Экс-игрок НБА Иман Шамперт попал в аварию, в результате которой был поврежден его Rolls Royce. В результате инцидента ни сам Шамперт, ни его жена, которая находилась вместе в момент происшествия вместе с ним, травм не получили.

Отметим, что стоимость повреждённого Rolls Royce оценивается в $ 357 тысяч.

Как сообщили впоследствии очевидцы, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» после аварии оставался спокойным и сотрудничал с полицией.

На прошлой неделе шамперт получил максимальную оценку за выступление в телевизионном шоу «Танцы со звездами». Все судьи поставили Иману и его партёрше 10 баллов, в сумме – 40 из 40.

В настоящее время 31-летний пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провёл 2 матча за «Бруклин Нетс».

Новость по теме
Леброн отреагировал на участие напарника по чемпионской команде в «Танцах со звёздами»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021