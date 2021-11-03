Чемпион НБА в составе «Кливленда» попал в аварию, разбив Rolls Royce за $ 357 тыс.
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Экс-игрок НБА Иман Шамперт попал в аварию, в результате которой был поврежден его Rolls Royce. В результате инцидента ни сам Шамперт, ни его жена, которая находилась вместе в момент происшествия вместе с ним, травм не получили.
Отметим, что стоимость повреждённого Rolls Royce оценивается в $ 357 тысяч.
Как сообщили впоследствии очевидцы, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» после аварии оставался спокойным и сотрудничал с полицией.
На прошлой неделе шамперт получил максимальную оценку за выступление в телевизионном шоу «Танцы со звездами». Все судьи поставили Иману и его партёрше 10 баллов, в сумме – 40 из 40.
В настоящее время 31-летний пребывает в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провёл 2 матча за «Бруклин Нетс».
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