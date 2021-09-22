Леброн отреагировал на участие напарника по чемпионской команде в «Танцах со звёздами»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал бывшего товарища по команде, Имана Шамперта, который принял участие в американской версии «Танцев со звёздами». Леброн в своём «твиттере» разместил видео с выступлением Имана в шоу, призвав подписчиков проголосовать за него.
«Вперёд, Иман! Убедитесь, что проголосуете за него, причём как можно скорее!» — подписал видео Леброн.
Посмотреть видео также можно на YouTube.
Леброн выступал с Шампертом за «Кливленд Кавальерс». В 2016 году оба стали чемпионами НБА в составе этой команды.
Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
- 22 сентября 2021
-
18:08
-
17:14
-
17:05
-
16:48
-
15:11
-
13:36
-
13:26
-
12:41
-
11:59
-
10:46
-
09:34
-
00:58
- 21 сентября 2021
-
23:34
-
22:16
-
21:12
-
20:24
-
19:36
-
18:22
-
17:17
-
16:33
-
15:56
-
15:29
-
14:47
-
14:03
-
13:45
-
12:47
-
11:57
-
11:09
-
10:30
-
10:08
-
09:30
-
09:11
-
00:46
- 20 сентября 2021
-
23:48
-
22:51