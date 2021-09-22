Леброн отреагировал на участие напарника по чемпионской команде в «Танцах со звёздами»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал бывшего товарища по команде, Имана Шамперта, который принял участие в американской версии «Танцев со звёздами». Леброн в своём «твиттере» разместил видео с выступлением Имана в шоу, призвав подписчиков проголосовать за него.



«Вперёд, Иман! Убедитесь, что проголосуете за него, причём как можно скорее!» — подписал видео Леброн.

Посмотреть видео также можно на YouTube.

Леброн выступал с Шампертом за «Кливленд Кавальерс». В 2016 году оба стали чемпионами НБА в составе этой команды.



Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.