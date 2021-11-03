Рой Джонс назвал баскетбольный клуб Европы, в котором хочет видеть своего сына

Легендарный боксёр Рой Джонс рассказал, что хотел бы видеть своего 23-летнего сына выступающим за сербский «Партизан». Напомним, сын боксёра профессионально занимается баскетболом.
«Обожаю Белград. Здесь фантастические люди, всё просто шикарно. Я побывал на баскетбольном матче «Партизана» — никогда не испытывал что-то подобное. Болельщики настолько горячо болели за свою команду, создавая уникальную атмосферу.
Побывав на арене «Пионир Холл», узнав про её роль в истории баскетбола в этой стране, я хочу, чтобы мой сын Рой Джонс III, баскетболист, приехал сюда и играл в Белграде. Я считаю, что это лучшая команда для него», — приводит слова Джонса Novosti.rs.
Ранее Джонс хотел пристроить своего сына в петербургский «Зенит», но в итоге идея осталась нереализованной.
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