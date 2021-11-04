Дэмьен Лиллард объяснил, почему отказался объединяться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, почему ответил отказом на предложение Леброна Джеймса объединиться в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«В межсезонье я встречался с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Леброн спросил, что я думаю о своей ситуации. Сказал ему то же, что говорю всем: я просто хочу иметь возможность выиграть титул. Он объяснил мне, как может выглядеть ситуация, если я уйду из «Портленда». Он не заставлял меня переходить в «Лейкерс» и не сказал ничего такого, чего бы я уже не знал, кроме того, как всё может выглядеть. Я сказал, что если буду играть с ними, то это сработает благодаря моим навыкам и тому, кем мы являемся.



Я уверен, что было бы здорово играть в одной команде с Леброном и Энтони Дэвисом на большом рынке, но как бы привлекательно и заманчиво это ни выглядело, я не чувствую сердцем, что это мой вариант. Хочу отметить: это решение было принято не из соображений комфорта. Я не боюсь выйти из зоны комфорта, потому что всё равно буду жить в Лос-Анджелесе, когда закончу играть. Я принял решение, основываясь на том, чего действительно хочу», – приводит слова Лилларда Yahoo! Sports.