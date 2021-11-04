Дэмьен Лиллард выбрал звезду НБА, которую хочет видеть в «Портленде»

Инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хочет видеть в составе команды баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Блэйзерс» хотели бы его заполучить. Дэмьен Лиллард давно одержим идеей завербовать его в «Портленд», — сказал Энтони Слэйтер в эфире подкаста HoopsHype.

Дрэймонд Грин в нынешнем сезоне принял участие в семи встречах регулярного чемпионата НБА. В среднем он набирает 6,7 очков, совершает 8,9 подборов и отдаёт 7,1 результативных передач. «Голден Стэйт» одержал шесть побед в семи встречах и делит первое место в Западной конференции с «Ютой Джаз».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» в восьми встречах одержал три победы и потерпел пять поражений, занимая 11-е место в Западной конференции.