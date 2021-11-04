Стефен Карри недоволен положением в «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри недоволен решением руководства команды работать на долгосрочную перспективу, считает инсайдер Энтони Слэйтер.

«За последние два года «Голден Стэйт» получили три лотерейных пика драфта. «Уорриорз» включили в свой проект молодых игроков, в частности, Джеймса Уайзмена и Джонатана Кумингу. Владелец клуба Джо Лэйкоб настаивает на том, что его не интересует идея обмена этих игроков. «Уорриорз» хотят, чтобы эти парни остались в команде на ближайшее десятилетие. Но это немного противоречит тому, чего хочет Карри. Стефен собирается выложиться на полную в следующие несколько лет. За кулисами из-за этого несогласия могут быть определённые трения», — написал Слэйтер в своей колонке на The Athletic.

Сообщается, что Карри хотел бы видеть в составе команды опытных игроков, способных изменить ситуацию в плей-офф НБА, а не новичков, которые будут полезны лишь в долгосрочной перспективе.