Скотти Пиппен: Майкл Джордан — лицемерный и бесчувственный человек

Шестикратный чемпион НБА в составе команды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен назвал своего бывшего одноклубника Майкла Джордана лицемерным и бесчувственным. Легендарный игрок на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз»

«Вы хотите знать, что такое эгоизм? Эгоист завершает карьеру прямо перед началом тренировочного лагеря, когда организации слишком поздно подписывать свободных агентов. Джордан — лицемерный и бесчувственный человек», — приводит слова Пиппена NYTimes, ссылаясь на фрагмент из его биографии.

В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.

Накануне Пиппен прокомментировал свои высказывания о Джордане в автобиографии, сделав очередной выпад в стороны бывшего партнёра по команде.