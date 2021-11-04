«Лейкерс» потеряли Леброна Джеймса из-за травмы

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит как минимум одну неделю из-за растяжения мышц брюшной полости, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Медицинский штаб «Лейкерс» хочет проявить осторожность при восстановлении игрока, поэтому не будет форсировать процесс восстановления Джеймса. Ранее у Леброна были проблемы с голеностопом, из-за чего он пропустил два матча регулярного чемпионата НБА. «Лейкерс» занимают первое место в Западной конференции с результатом 5-3. 36-летний Леброн в нынешнем сезоне набирает 24,8 очка, 5,5 подбора, 7,0 передачи, 2,3 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

Тревор Ариза (голеностоп), Тэйлен Хортон-Такер (подколенное сухожилие), Кендрик Нанн (колено) и Уэйн Эллингтон (подколенное сухожилие) — другие травмированные игроки «Лейкерс», которые не выходили на площадку в этом сезоне.