Голливудский актёр жёстко оскорбил Кайри Ирвинга

56-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Крис Рок жёстко оскорбил звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга из-за его отказа делать прививку от коронавируса, сообщает The Daily Beast.
Во время стэнд-ап выступления в Нью-Йорке Рок обратился к залу с вопросом, присутствуют ли на концерте антиваксеры. Несмотря на то, что законы Нью-Йорка запрещают посещение публичных мероприятий без вакцинации, Крис вызвал аплодисменты этим вопросом.
В ответ Рок обратился к Кайри Ирвингу: «Кайри, ты тупой ублюдок».
Напомним, Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
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