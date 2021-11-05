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Голливудский актёр жёстко оскорбил Кайри Ирвинга

Голливудский актёр жёстко оскорбил Кайри Ирвинга
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56-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Крис Рок жёстко оскорбил звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга из-за его отказа делать прививку от коронавируса, сообщает The Daily Beast.

Во время стэнд-ап выступления в Нью-Йорке Рок обратился к залу с вопросом, присутствуют ли на концерте антиваксеры. Несмотря на то, что законы Нью-Йорка запрещают посещение публичных мероприятий без вакцинации, Крис вызвал аплодисменты этим вопросом.

В ответ Рок обратился к Кайри Ирвингу: «Кайри, ты тупой ублюдок».

Напомним, Ирвинг не может принимать участие в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.

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