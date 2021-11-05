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Джеймс Харден отреагировал на необычную татуировку фаната со своим изображением

Джеймс Харден отреагировал на необычную татуировку фаната со своим изображением
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32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отреагировал на необычную татуировку фаната со своим изображением. Автор татуировки в подписи к фото в «Инстаграме» назвал Харден «Чёрным Иисусом».

Харден оказался немногословен, опубликовав в своём «твиттере» смеющийся эмодзи.

В сезоне-2020/2021 «Бруклин» Хардена проиграл «Милуоки Бакс» во втором раунде плей-офф в семи матчах. Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке также были задействованы ещё две команды НБА «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

В восьми первых встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022 Харден набирал в среднем 18,3 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 8,9 передачи.

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