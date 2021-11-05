«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в выездном матче Евролиги

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:79.

Встреча началась в равной борьбе — к первому перерыву санкт-петербургский клуб вышел вперёд только на два очка. Однако уже во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок в 12 очков и захватить серьёзное преимущество к большому перерыву — счёт на табло по истечении второй четверти был 47:33 в пользу «Зенита». В третьей десятиминутке «Зениту» удалось увеличить отрыв до 22 очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти «Анадолу Эфесу» удалось отыграть лишь малую часть отставания. Итоговый счёт встречи — 90:79 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе хозяев отличился Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 14 очков.