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«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в выездном матче Евролиги

«Зенит» уверенно обыграл «Анадолу Эфес» в выездном матче Евролиги
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Санкт-петербургский «Зенит» на выезде переиграл турецкий «Анадолу Эфес» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 90:79.

Встреча началась в равной борьбе — к первому перерыву санкт-петербургский клуб вышел вперёд только на два очка. Однако уже во второй четверти «Зениту» удалось совершить рывок в 12 очков и захватить серьёзное преимущество к большому перерыву — счёт на табло по истечении второй четверти был 47:33 в пользу «Зенита». В третьей десятиминутке «Зениту» удалось увеличить отрыв до 22 очков, превратив заключительный игровой отрезок в формальность. В заключительной четверти «Анадолу Эфесу» удалось отыграть лишь малую часть отставания. Итоговый счёт встречи — 90:79 в пользу «Зенита».

Евролига. Регулярный чемпионат. 8-й тур
05 ноября 2021, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 90
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Анадолу Эфес: Ларкин - 14, Пляйсс - 13, Бьёбуа - 11, Брайант - 10, Морман - 10, Петрушев - 9, Мицич - 6, Симон - 6, Гази, Гечим, Синглтон, Тунджер
Зенит: Фрэнкамп - 18, Кузминскас - 15, Бэрон - 10, Мики - 10, Зубков - 8, Лойд - 7, Пойтресс - 7, Понитка - 7, Захаров - 6, Гудайтис - 2, Карасёв, Пушков

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе хозяев отличился Шейн Ларкин, записавший на свой счёт 14 очков.

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