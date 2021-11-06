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Димитрис Итудис: ЦСКА находится в процессе перезагрузки

Димитрис Итудис: ЦСКА находится в процессе перезагрузки
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«УНИКС для нас – еще и соперник по Евролиге, очень серьёзная команда. Мы находимся в процессе перезагрузки, возвращения в строй травмированных, у нас сохраняются проблемы с повреждениями и болезнями. Таков наш ежедневный ритм. Но мы здесь для того, чтобы собраться и стать лучше. У нас есть стратегия возвращения травмированных в рабочий процесс, мы уже проходили через подобное в минувшие семь лет, так что ничего нового здесь не видим. У каждого есть хорошая возможность проявить себя на площадке, сыграть против сильного соперника, играющего на грани фола и демонстрирующего высокий уровень в Евролиге и Лиге ВТБ», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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